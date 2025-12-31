В Ростовской области пожары унесли жизни двух мужчин

Фото: ГУ МЧС РО

В Ростовской области за один день, 29 декабря, произошли два трагических пожара, унёсших жизни двух мужчин.В Каменске-Шахтинском в переулке Коммунистическом вспыхнул огонь. Соседи, заметив возгорание, немедленно вызвали пожарных. При ликвидации пожара специалисты обнаружили тело 40-летнего мужчины. Площадь возгорания составила девять квадратных метров.Параллельно в Шахтах на улице Вишневой также произошёл пожар в частном доме. В результате происшествия погиб 48-летний мужчина, которого впоследствии нашли спасатели.По информации, предоставленной региональным ГУ МЧС, оба пожара возникли из-за неисправности электропроводки.