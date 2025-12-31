В Ростовской области пожары унесли жизни двух мужчин
В Ростовской области за один день, 29 декабря, произошли два трагических пожара, унёсших жизни двух мужчин.
В Каменске-Шахтинском в переулке Коммунистическом вспыхнул огонь. Соседи, заметив возгорание, немедленно вызвали пожарных. При ликвидации пожара специалисты обнаружили тело 40-летнего мужчины. Площадь возгорания составила девять квадратных метров.
Параллельно в Шахтах на улице Вишневой также произошёл пожар в частном доме. В результате происшествия погиб 48-летний мужчина, которого впоследствии нашли спасатели.
По информации, предоставленной региональным ГУ МЧС, оба пожара возникли из-за неисправности электропроводки.