В Ростовской области Пролетарский район остался без автобусов на Новый год

Фото: DonDay.ru.

Пролетарский район Ростовской области остался на Новый год без автобусов. Об этом 30 декабря сообщили в городской администрации.Ограничения на перевозки будут действовать в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.Напомним, в Ростове, наоборот, продлили движение автобусов. Таким образом, с 31 декабря на 1 января общественный транспорт будет ходить до 01:00, в ночь на Рождество, с 6 на 7 января, — до 04:00.