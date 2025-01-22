За смертельное ДТП с тремя погибшими в Челябинской области осудили ростовчанина

Фото: Госавтоинспекция ЧО

За смертельное ДТП с тремя погибшими в Челябинской области осудили жителя Ростова-на-Дону. Трагедия случилась 25 июля 2024 года на трассе М5 «Урал» в Челябинской области.Ростовчанин ехал за рулем машины «Лада Ларгус». Под городом Усть-Катав 44-летний мужчина потерял управление над автомобилем. Машина выехала на «встречку». Там она на большой скорости врезалась в «Ладу Гранту». Находившиеся в ней водитель и двое пассажиров погибли в результате столкновения. В отношении ростовчанина возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть людей».Житель Ростова-на-Дону выплатил потерпевшим около 4,8 млн рублей. Также дал согласие на регулярное возмещение вреда в дальнейшем.В прокуратуре Челябинской области сообщили, что Усть-Катавский городской суд назначил ростовчанину наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.