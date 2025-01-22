Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Следователи проводят проверку гибели школьника в Азовском районе. Мальчик получил сильные ожоги от взрыва аэрозольного баллончика. Травмы оказались несовместимы с жизнью.Трагедия случилась в хуторе Кагальник в доме на улице Горького. Около 17:20 в руках в у школьника взорвался аэрозольный баллон. С травмами он был доставлен в больницу. Спустя два дня от сильных ожогов мальчик умер.Прибывшие на место следователи обнаружили в доме металлический баллон и газовую зажигалку. После проведения необходимых экспертиз будет принято процессуальное решение.В прокуратуре Ростовской области добавили, что также идет проверка обстоятельств гибели школьника.