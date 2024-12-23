В Ростовской области осудили мужчину, который устроил смертельное ДТП

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Сальский районный суд вынес приговор Жумабеку Жумабаеву, устроившему смертельное ДТП с двумя погибшими. Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».Авария произошла 24 декабря 2021 года. Жумабаев ехал за рулем «БМВ Х6» по дороге Котельниково— Песчанокопское. В какой-то момент, мужчина решил вырваться вперед и врезался в бампер автомобиля марки «Лада».В результате столкновения, водитель и пассажир отечественного авто получили телесные травмы и скончались на месте аварии.Суд приговорил Жумабаева к 4 годам и семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.