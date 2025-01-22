В Краснодаре рассмотрят уголовное дело бывшего главы Ростовского областного суда

На фото Елене Золотарева

В Краснодаре начнется рассмотрение резонансного уголовного дела против Елены Золотаревой, экс-председателя Ростовского областного суда. Документы были переданы в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции 20 января.Помимо Елены Золотаревой, к ответственности привлекаются еще четыре фигуранта. В их числе — её заместитель Татьяна Юрова, экс-глава Железнодорожного районного суда Ростова Георгий Бондаренко, бывший руководитель судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский и представитель главы Чечни в Калининграде Альберт Романов.Елена Золотарева и Татьяна Юрова обвиняются в получении значительной взятки, Георгий Бондаренко — в получении взятки, а Андрей Рощевский и Альберт Романов — в содействии в коррупционных действиях.Данные о деле остаются в тайне. О причинах передачи материалов в Краснодар официальные лица не сообщают. Вероятнее всего, следственные органы предполагают, что обвиняемые могут воспользоваться своими связями в донском регионе. Стоит отметить, что похожая ситуация произошла в 2022 году с делом экс-министра здравоохранения Татьяны Быковской.Напомним, что в июле 2023 года Басманный суд Москвы отправил под стражу Елену Золотареву и Татьяну Юрову. В дальнейшем под арест попал и Георгий Бондаренко, а Андрей Рощевский был задержан в апреле 2023 год