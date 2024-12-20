Ростовчанина будут судить за смертельное ДТП на трассе М5 «Урал»

Фото: Госавтоинспекция ЧО

Жителя Ростовской области будут судить за смертельную аварию. Трагедия произошла в Челябинской области 25 июля 2024 года.Ростовчанин ехал за рулем машины «Лада Ларгус» на трассе М5 «Урал». В какой-то момент 44-летний автомобилист не справился с управлением и машину занесло на встречную полосу. На полном ходу легковушку врезалась «Ладу Гранту».В жуткой аварии погибли два пассажира и водитель «Гранты». Серьезные травмы получил и пассажир «Ларгуса».Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, в отношении 44-летнего жителя Ростовской области возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего смерть людей».В настоящее время уголовное дело отправили на рассмотрение в Усть-Катавском городском суде.Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.