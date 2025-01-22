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В Ростовской области пострадавший от взрыва баллончика школьник умер в больнице

В Ростовской области пострадавший от взрыва баллончика школьник умер в больнице
В Ростовской области пострадавший от взрыва баллончика школьник умер в больнице. Трагедия случилась 20 января в селе Кагальник.

По предварительным данным, в тот день около 17:20 в доме на улице Горького 13-летний мальчик взял в руки аэрозольный баллончик. По неустановленным причинам он взорвался. В доме начался пожар. Спасателям удалось ликвидировать возгорание. Школьник получил сильные ожоги и был госпитализирован. Врачи боролись за его жизнь, но 22 января мальчик умер.
Фото: DonDay
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