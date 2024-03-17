В Ростовской области осудили водителя, устроившего смертельное ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области осудили водителя, который устроил смертельное ДТП. Жуткая авария случилась еще 22 ноября 2022 года на территории Семикаракорского района.Около 07:00 Федор Хотинский ехал за рулем «Лады Калины» по автодороге Ростов – Волгодонск. Неподалеку от хутора Вислого он на большой скорости потерял управление. Машина выехала на встречную полосу, где врезалась в «ВАЗ-21045».В результате аварии 47-летняя женщина – пассажир «Лады» получила множественные переломы, от которых скончалась до приезда «скорой». После ДТП в отношении Федора возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».Семикаракорский районный суд 23 ноября 2023 года назначил Федору Хотинскому наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Мужчина не согласился с решением и попытался его обжаловать в Ростовском областном суде. Заседание прошло 22 февраля 2024 года. Горе-водителю скостили срок на два месяца, однако вдобавок обязали выплатить потерпевшей стороне 52 тысячи рублей.