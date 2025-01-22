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Ленинский район Ростова остался без отопления 22 января из-за коммунальной аварии. Информацию об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.На теплотрассе по улице Маркова был обнаружен дефект. В связи с этим ограничено теплоснабжение в 18 многоквартирных домах в границах: улица Курская, улица Футбольная, улица Тамбовская, улица Воронежская, улица Павленко, улица Курганная, улица Передовая, переулок Верхоянский, 20-я улица.Специалисты «Ростовских тепловых сетей» устраняют дефекты на тепловой трассе. Коммуникацию возобновить обещают до 18:00.