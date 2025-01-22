Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ленинский район Ростова остался без отопления 22 января

Ленинский район Ростова остался без отопления 22 января
Ленинский район Ростова остался без отопления 22 января из-за коммунальной аварии. Информацию об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.

На теплотрассе по улице Маркова был обнаружен дефект. В связи с этим ограничено теплоснабжение в 18 многоквартирных домах в границах: улица Курская, улица Футбольная, улица Тамбовская, улица Воронежская, улица Павленко, улица Курганная, улица Передовая, переулок Верхоянский, 20-я улица.

Специалисты «Ростовских тепловых сетей» устраняют дефекты на тепловой трассе. Коммуникацию возобновить обещают до 18:00.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.