Социальное предприятие с господдержкой расширяет в Ростове сеть центров оптометрии

Фото: правительство Ростовской области.

Руководитель двух центров оптики и оптометрии «Я вижу тебя» Ирина Потапова планирует открыть новый филиал в Ростове. Она уже получила льготное финансирование в донском центре «Мой бизнес». Средства выделили на закупку оборудования, мебели, линз и оправ. Здесь же ей оформили статус социального предпринимателя, который поможет претендовать на грант суммой до 500 тысяч рублей и льготное финансирование до 5 миллионов рублей.Главная миссия Ирины Потаповой – развивать медуслуги в Ростовской области. Кроме того, центр помогает подобрать линзы для людей с неврологическими заболеваниями. С помощью специальных тестов сеть «Я вижу тебя» позволит обнаружить причины дискомфорта от ношения линз.– Я безгранично благодарна нашему государству, центру «Мой бизнес» за возможность получения льготного финансирования, – поделилась Ирина Потапова.Предприниматель получила господдержку в части подбора кадров. В центрах появились исполнительный директор, директор по развитию и два специалиста по работе с клиентами.– Важно, что число социальных предпринимателей в Ростовской области выросло более чем в три раза по сравнению с 2020 годом, когда появился соответствующий реестр и в нем появились первые 32 участника. Сейчас в реестре зарегистрировано 115 социальных предприятий, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.В 2022 и 2024 годах критерии для вхождения в реестр расширились. Кроме трудоустройства социально уязвимых категорий, реализации произведенных ими товаров и услуг, производства товаров и услуг для социально уязвимых граждан, а также решения социальных проблем, попасть в соответствующий реестр теперь могут индивидуальные предприниматели с инвалидностью без работников и работодатели, трудоустраивающие участников СВО и ветеранов боевых действий.Как рассказал министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, в центрах «Мой бизнес» оказывается комплексная поддержка. Это касается получения статуса и ежегодного его подтверждения, бесплатного обучения в «Акселераторе социального предпринимательства», формирования пакета документов на получение гранта.Чтобы узнать подробнее о всех формах поддержки малых и средних предпринимателей Ростовской области, можно позвонить по телефону донских центров «Мой бизнес»: 8-804-333-32-31, в онлайн-чате на сайте mbrostov.ru, в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канале.Справочно. Предоставление государственной поддержки предпринимательства с 2025 года осуществляется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».