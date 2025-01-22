Стала известна дата выборов главы городской администрации в Шахтах

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В Шахтах Ростовской области утвердили дату выборов главы администрации города. Это решение было принято на внеочередном заседании городской думы 22 января.Период приема документов от кандидатов на пост главы продлится с 27 января по 28 февраля включительно. Итоги будут подведены 7 марта, и конкурсная комиссия назовет имя нового руководителя администрации.- Глава муниципального образования избирается представительным органом власти из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - пояснила управляющая делами городской думы Анна Сафронова.Состав избирательной комиссии формируется следующим образом: половину членов назначает городская дума, а другую половину — губернатор Ростовской области. Депутаты не могут входить в комиссию, но утверждают ее представителей от города.На заседании были определены члены комиссии от Шахт. В ее состав вошли первый заместитель председателя Законодательного Собрания области Сергей Михалев, председатель контрольно-счетной палаты города Шахты Галина Аверкина, председатель общественной палаты Александр Скориков и управляющая делами городской думы Анна Сафронова. Имена четырех представителей губернатора пока не разглашаются.