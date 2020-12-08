За получение крупной взятки в Ростове будут судить начальника отделения судебных приставов
В Ростове-на-Дону перед судом предстанет начальник отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Ростову-на-Дону. Он подозревается в получении крупной взятки.
О задержании Давида Бражника Rostov.ru писал в августе. По версии правоохранителей, он получил от предпринимателя «вознаграждение» и взамен пообещал не накладывать арест на имущество коммерческой организации и прекратить исполнительное производство. Сумма взятки составила 400 тысяч рублей, что является крупным размером.
- Прокурором Кировского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, - сообщили в Кировском суде. - В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Первое заседание по делу Бражника назначено на 11 декабря. В случае признания судом его вины, начальнику отделения судебных приставов грозит до 12 лет тюрьмы.