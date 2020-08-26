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Начальника УФССП Ростова задержали за взяточничество

Начальника УФССП Ростова задержали за взяточничество
Начальника отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов УФССП по Ростову-на-Дону Давида Бражника арестовали пару дней назад за получение крупной взятки. Об этом DonDay.ru 28 августа сообщил собственный источник.

Бражника подозревают в получении взятки в размере 400 тысяч рублей. Он 25 августа 2020 года получил от предпринимателя «вознаграждение» и замен пообещал не накладывать арест на имущество коммерческой организации и прекратить исполнительное производство.

В отношении пристава возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Сейчас он находится под домашним арестом.

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