Начальника УФССП Ростова задержали за взяточничество

Начальника отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов УФССП по Ростову-на-Дону Давида Бражника арестовали пару дней назад за получение крупной взятки. Об этом DonDay.ru 28 августа сообщил собственный источник.Бражника подозревают в получении взятки в размере 400 тысяч рублей. Он 25 августа 2020 года получил от предпринимателя «вознаграждение» и замен пообещал не накладывать арест на имущество коммерческой организации и прекратить исполнительное производство.В отношении пристава возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Сейчас он находится под домашним арестом.