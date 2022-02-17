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В Ростовской области для беженцев из ДНР и ЛНР открыли около 300 временных пунктов

В Ростовской области для беженцев из ДНР и ЛНР открыли около 300 временных пунктов

На Дону для беженцев из ДНР и ЛНР развернули примерно триста временных пунктов пребывания. Лагеря открыли в пансионатах, оздоровительных центрах и на всех крупных площадках Ростовской области. Для эвакуированных обеспечили питание, теплое питье и отдых.

19 февраля на внеплановой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС было принято решение о введении на Дону режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Возглавил совещание врио главы МЧС России Александр Чуприян. На заседании приняли решение о введении на Дону режима ЧС регионального характера. Проводится серьезная подготовка.

В Ростовской области к приему беженцев готовы около 300 временных пунктов размещения. Рядом с пропуском Весело-Вознесенка и Матвеев Курган развернули два городка жизнеобеспечения. Их общая численность около четырех сотен человек. В них проводится регистрация всех прибывающих для последующего их распределения по стационарным ПВР.

Вполне вероятно, что количество прибывающих беженцев будет только увеличиваться. Сейчас перед ведомствами и правительством Ростовской области стоит задача по приему и распределению потока эвакуированных. Также необходимо обеспечить их питанием и одеждой.
Фото: yandex.ru
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