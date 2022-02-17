В Ростовской области развернули всего три тысячи мест для беженцев из Донбасса
На Дону для размещения беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик идет масштабное развертывание временных лагерей. Об этом 18 февраля сообщили в региональном пресс-центре.
Предварительно известно, что на базах отдыха, в оздоровительных центрах и санаториях планируется открыть 3 274 места.
В ближайшие часы число мест увеличат до десяти тысяч. Далее расширять лагеря будут с учетом развития ситуации (в зависимости от наплыва беженцев). В местах размещения организованы питание и медицинское обслуживание.
Отметим, что для оперативного приема и размещения беженцев при Правительстве Ростовской области сформирован соответствующий штаб.