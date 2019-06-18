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За неправильную парковку машину автохамки в Ростове завесили пакетами с мусором

За неправильную парковку машину автохамки в Ростове завесили пакетами с мусором
В Ростове машину автохамки завесили пакетами с мусором за неправильную парковку. Инцидент произошел 19 июня в одном из дворов на проспекте Буденновском.

Прямо возле мусорных жбанов с надписью «Машины не ставить» автоледи припарковала свой автомобиль. Местная полиция порядка не стала прощать водителю нарушение. Жители района стали вешать пакеты с мусором на ручки дверей и зеркала авто.

Картина получилась интересной. Цветные пакеты с отходами были похожи на разноцветные шарики. Хозяйка, увидев творчество ростовчан, поехала по своим делам, не снимая с машины пакеты. Горожане надеются, что таким способом отучат водителей неправильно парковаться.

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