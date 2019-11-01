В Ростове машину автохама забросали мусором за неправильную парковку



В Ростове за неправильную парковку забросали мусором машину автохама. Инцидент случился днем 6 ноября на улице Ленина, в районе дома № 68.



- Народное правосудие в действии, - подписали фото в соцсети.



По словам очевидцев, горожане, чтобы наказать владельца «Мазды», высыпали мусор прямо на лобовое стекло легковушки. Жители Дона предполагают, что таким образом прохожие попытались донести до водителя, что нужно правильно парковаться и уважать других участников дорожного движения.



Фото: Ростов-главный.