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В Ростове машину автохама забросали мусором за неправильную парковку

В Ростове машину автохама забросали мусором за неправильную парковку
В Ростове за неправильную парковку забросали мусором машину автохама. Инцидент случился днем 6 ноября на улице Ленина, в районе дома № 68.

- Народное правосудие в действии, - подписали фото в соцсети.

По словам очевидцев, горожане, чтобы наказать владельца «Мазды», высыпали мусор прямо на лобовое стекло легковушки. Жители Дона предполагают, что таким образом прохожие попытались донести до водителя, что нужно правильно парковаться и уважать других участников дорожного движения.

Фото: Ростов-главный.

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