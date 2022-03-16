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За месяц коэффициент распространения коронавируса на Дону снизился вдвое

За месяц коэффициент распространения коронавируса на Дону снизился вдвое
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса продолжает уменьшаться. По данным на 18 марта, он равен 0,51. Это в два раза меньше, чем месяц назад.

Например, 18 февраля он держался на отметке 1,5, а к единице спустился только к 25-му числу. Показатель дает понять, сколько человек в сутки может заразить один инфицированный. Ранее это был как минимум один человек в день. Теперь каждый заболевший может передать вирус одному человеку за два дня.

За сутки COVID-19 подхватили 1 215 человек. Всего с начала пандемии борьбу с вирусом начали 351 787 человек. Вместе с этим число растет и показатель заболеваемости. Он увеличился на 29 единиц и стал равен 8 371 на 100 тысяч населения.
Фото: Rostov.ru.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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