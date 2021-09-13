Коэффициент распространения COVID-19 на Дону снизился до 0,98

В Ростовской области снова снизился коэффициент распространения коронавируса. По данным на 15 сентября этот показатель равен 0,98. Это значит, что каждый инфицированный COVID-19 до самоизоляции за сутки может заразить как минимум одного здорового.Показатель заболеваемости опасным вирусом увеличился на 10 единиц и достиг 3 129 на 100 тысяч населения. Вместе с ним выросло и общее число зараженных. С начала пандемии диагноз подтвердился у 131 510 человек. По информации правительства области, 461 из них получил положительный результат теста на COVID-19 за минувшие сутки.Не уменьшается и количество летальных исходов среди пациентов ковидных госпиталей. За прошедшие сутки вирус забрал жизни 26 жителей донского региона. Общее число умерших составили 6 397 человек.