Коэффициент распространения коронавируса на Дону подскочил до 2,36

Фото: Алексей Бойко.

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области продолжает бить антирекорды. За сутки с 2 по 3 февраля он увеличился до 2,36. Это значение показывает, сколько человек за день может заразить один заболевший. По данным предыдущего дня, он достиг отметки 2,2 и теперь набирает обороты.С начала пандемии COVID-19 подхватили 225 638 жителей региона. Вместе с этим числом вырос и показатель заболеваемости. Теперь он равен 5 369 на 100 тысяч населения. За прошедшие сутки медики зафиксировали 2 950 случаев инфицирования.Не уменьшается и число случаев летального исхода среди пациентов ковидных госпиталей. За минувшие 24 часа опасный вирус забрал жизни 11 человек. Всего за период пандемии скончались 10 059 человек.