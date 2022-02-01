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Коэффициент распространения коронавируса на Дону подскочил до 2,36

Коэффициент распространения коронавируса на Дону подскочил до 2,36
Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области продолжает бить антирекорды. За сутки с 2 по 3 февраля он увеличился до 2,36. Это значение показывает, сколько человек за день может заразить один заболевший. По данным предыдущего дня, он достиг отметки 2,2 и теперь набирает обороты.

С начала пандемии COVID-19 подхватили 225 638 жителей региона. Вместе с этим числом вырос и показатель заболеваемости. Теперь он равен 5 369 на 100 тысяч населения. За прошедшие сутки медики зафиксировали 2 950 случаев инфицирования.

Не уменьшается и число случаев летального исхода среди пациентов ковидных госпиталей. За минувшие 24 часа опасный вирус забрал жизни 11 человек. Всего за период пандемии скончались 10 059 человек.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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