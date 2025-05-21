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В Ростовской области ожидается повышенная активность аллергена злаков

В Ростовской области ожидается повышенная активность аллергена злаков
В Ростовской области с 22 мая ожидается значительное увеличение концентрации злаковой пыльцы. Об этом свидетельствуют данные региональной карты пыльцы.

По прогнозам специалистов, активность злакового аллергена охватит весь регион. Интенсивность будет достигать критического уровня и сохранится в течение следующей недели.

Наибольшую концентрацию пыльцы уже зафиксировали в станице Кутейниковской, а также в поселках Южном, Сухом, Большой Орловке, Веселом, Багаевской и Старочеркасской.

Донской регион стал последним местом в области, где началась высокая активность злаковой пыльцы. Обычно в этом районе ее концентрация увеличивается с середины мая и сохраняется до начала осени.

В этот период у людей, страдающих аллергией, могут усилиться симптомы. У них краснеют и чешутся глаза, появляется насморк. Некоторые могут испытывать слезотечение, кожный зуд и заложенность носа.

Врачи рекомендуют аллергикам сразу переодеваться после возвращения домой. Также необходимо принять душ, прополоскать рот, умыть лицо и глаза. Эти меры помогут снизить проявление симптомов аллергии.
Фото: нейросеть
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