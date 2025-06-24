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Куда сходить в Ростове в День молодежи

Куда сходить в Ростове в День молодежи
Уже в эти выходные в парке «Левобережном» с 16:00 до 22:00 отметят День молодёжи. Ростов.ру составил список мероприятий, куда можно сходить в День молодежи 28 июня.

Основная концепция праздника заключается в четырех словах «Знай. Люби. Гордись. Приумножай». С каждым словом будут связаны площадки, на которых будут проходить мастер-классы, викторины и конкурсы.

Узнать больше о родном крае и своей стране, принять участие в мастер-классах с использованием региональной айдентики можно будет на площадке «Гордись». Площадка «Любовь» организована волонтёрами. Все желающие смогут принять участие в благотворительных акциях и узнать, как легко творить добрые дела.

Кроме основных четырех площадок, будет проводиться фестиваль уличной культуры, где спортсмены продемонстрируют свои умения.
«Маркет молодых» - под таким интересным названием пройдут мастер-классы, где можно будет подтянуть свои бизнес-навыки.

Самым ярким будет заключение дня. На главной сцене пройдет финал творческого конкурса «Открытый микрофон». Там выступят победители и призеры областной студенческой весны, творческие коллективы и артисты Ростовской области, а также все с нетерпением будут ждать выступление известных среди молодежи артистов.
Фото: Дон молодой.
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