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Детеныша азовки освободили из браконьерских сетей в Таганрогском заливе

Детеныша азовки освободили из браконьерских сетей в Таганрогском заливе
В Таганрогском заливе пограничники освободили из браконьерских сетей детеныша азовки. Малыша спасли во время патрулирования водоема в районе Петрушино 24 июня.

Сильные всплески воды привлекли внимание патрульных еще издалека. Достав сеть, они увидели там маленького дельфина-азовку. Млекопитающее занесено в Красную книгу.

Плавники малыша туго запутались в нитях орудия ловли, и он уже не мог освободиться самостоятельно. К счастью, сам детеныш был в порядке. Когда сети разрезали, он проворно уплыл в залив.

Видео с освобождением дельфина выложили в социальные сети. Героическое спасение вызвало восхищенные отклики в комментариях.
Фото: Cоцсети
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