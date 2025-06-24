Детеныша азовки освободили из браконьерских сетей в Таганрогском заливе
В Таганрогском заливе пограничники освободили из браконьерских сетей детеныша азовки. Малыша спасли во время патрулирования водоема в районе Петрушино 24 июня.
Сильные всплески воды привлекли внимание патрульных еще издалека. Достав сеть, они увидели там маленького дельфина-азовку. Млекопитающее занесено в Красную книгу.
Плавники малыша туго запутались в нитях орудия ловли, и он уже не мог освободиться самостоятельно. К счастью, сам детеныш был в порядке. Когда сети разрезали, он проворно уплыл в залив.
Видео с освобождением дельфина выложили в социальные сети. Героическое спасение вызвало восхищенные отклики в комментариях.