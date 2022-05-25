Выходные в Ростове-на-Дону будут солнечными и жаркими
На выходных в Ростове-на-Дону обещают жаркую и солнечную погоду. Прогнозом поделились специалисты Ростгидрометцентра.
В субботу, 28 мая, столбик термометра покажет от +14 градусов ночью до +27 днем. В воскресенье воздух прогреется до +29. Порывы юго-западного, а временами и северо-восточного ветра составят три-четыре метра в секунду.
Оба выходных дня будут солнечными, ростовчане смогут насладиться прогулками где-нибудь в парке или на набережной.