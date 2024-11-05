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Выборы губернатора Ростовской области назначили на 14 сентября 2025 года

Выборы губернатора Ростовской области назначили на 14 сентября 2025 года
Выборы губернатора Ростовской области пройдут в сентябре 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Выборы пройдут в Единый день голосования – 14 сентября. Нового главу региона решено избрать после отставки Василия Голубева. Он решил покинуть должность в связи с переходом на другую работу.

Согласно указу президента РФ, временно исполняющим обязанности губернатора донского региона назначили Юрия Слюсаря.
Фото: Rostov.ru
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