Второй энергоблок Ростовской АЭС заработал спустя три дня после ЧП
Спустя три дня после ЧП из-за утечки пара заработал второй энергоблок Ростовской АЭС. Об этом рассказали в пресс-службе атомной электростанции.
Напомним, ночью 21 октября сотрудники АЭС увидели большое количество пара во втором энергоблоке. Оказалось, что произошел дефект сварочного шва, который относится к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе. К счастью, никто из сотрудников не получил ожогов. Чтобы провести ремонтные работы, энергоблок пришлось остановить и охладить.
И только спустя три дня энергоблок № 2 был включен в сеть. Сейчас энергоблоки №№ 2, 3, 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности.