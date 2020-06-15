Вторая волна коронавируса может накрыть Ростовскую область вместе с гриппом

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В Ростовскую область новая волна коронавируса может прийти осенью и столкнуться с гриппом. Как в этой ситуации себя поведёт новый вирус, медики не могут сказать.Об этом говорила во время брифинга 17 июня министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.Накануне федеральный министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что говорить об отступлении вируса можно будет не раньше февраля следующего года. К этому времени медики рассчитывают получить вакцину и проанализировать, как она действует на организм человека.В течение последних двух дней на Дону количество выздоровевших превышает число заболевших. По данным на 16 июня, в регионе было зарегистрировано 158 заболевших и 180 выздоровевших. 17 июня диагноз подтвердился у 152 человек, выздоровел 161 дончанин. При этом Татьяна Быковская не стала брать на себя ответственность и утверждать, что Ростовская область вышла на плато по коронавирусу.Напомним, по данным на 17 июня, в Ростовской области число случаев заболевания приблизилось к восьми тысячам. За весь период от вируса скончались 72 пациента.