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Вторая волна коронавируса может накрыть Ростовскую область вместе с гриппом

Вторая волна коронавируса может накрыть Ростовскую область вместе с гриппом
Фото: kpcdn.net
В Ростовскую область новая волна коронавируса может прийти осенью и столкнуться с гриппом. Как в этой ситуации себя поведёт новый вирус, медики не могут сказать.

Об этом говорила во время брифинга 17 июня министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.
- О том, что коронавирус уходит из нашей жизни, мы уже не сможем сказать никогда, - подчеркнула Быковская. – Он продолжит существовать, мутировать. Нам предстоит научиться с ним жить.

Накануне федеральный министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что говорить об отступлении вируса можно будет не раньше февраля следующего года. К этому времени медики рассчитывают получить вакцину и проанализировать, как она действует на организм человека.
- Снять некоторые ограничения позволило понимание населения, как следует себя вести, - пояснила министр здравоохранения Дона. – Кроме того, появились новые механизмы взаимодействия с этим вирусом, у врачей появилось понимание, как и при каких обстоятельствах с ним можно бороться. Хотя остаётся ещё очень много вопросов.

В течение последних двух дней на Дону количество выздоровевших превышает число заболевших. По данным на 16 июня, в регионе было зарегистрировано 158 заболевших и 180 выздоровевших. 17 июня диагноз подтвердился у 152 человек, выздоровел 161 дончанин. При этом Татьяна Быковская не стала брать на себя ответственность и утверждать, что Ростовская область вышла на плато по коронавирусу.

- Для этого нужно минимум дней 10. Мэр Москвы отмечал, что для того, чтобы прийти к мерам по снижению ограничений, необходимо 40 дней развития эпидемии. То же самое делаем и мы, наблюдаем за развитием ситуации. Хочу отметить, что это зависит не только и не столько от медиков, как от населения.

Напомним, по данным на 17 июня, в Ростовской области число случаев заболевания приблизилось к восьми тысячам. За весь период от вируса скончались 72 пациента.

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