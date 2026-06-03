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Вавилова в Ростове-на-Дону парализовала пробка из-за ДТП

Вавилова в Ростове-на-Дону парализовала пробка из-за ДТП


Многострадальную улицу Вавилова в Ростове-на-Дону парализовала пробка из-за аварии, случившейся на пересечении с улицей Королева. О ситуации рассказали жители города.

По предварительным данным, ДТП случилось около 11:00. Машины до сих пор занимают левый и средний ряды.

В результате образовалась пробка длиной более двух километров.

Дорожную ситуацию в Октябрьском районе также осложняет ДТП на Таганрогской. Там перекрыт правый ряд, из-за чего водителям приходится объезжать по встречной полосе.
фото: Яндекс Карты
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