Фото: Никита Паремузов

В Ростове начали разбор аттракционного комплекса в парке «Плевен». Концессионное соглашение между ДИЗО и «МИВ» расторгли по решению суда.Как пояснил глава Советского района Никита Паремузов, причиной расторжения стало систематическое нарушение условий договора. Вместо обещанного благоустройства на территории велась исключительно бизнес-направленность. Фиксировали повреждение зелёных насаждений, порчу внешнего вида памятника советско-болгарской дружбы. Кроме того, историческая площадь превратилась в место для развлечений с ларьками вокруг.По решению суда соглашение на 49 лет было расторгнуто. Местные власти начали демонтировать конструкции, установленные частным владельцем. В дальнейшем планируется благоустройство для улучшения места для прогулок и отдыха.Для горожан это стало приятной новостью. Ростовчане поддержали местную администрацию и уже ждут результатов.