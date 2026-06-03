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В Ростове начали разбор аттракционного комплекса в парке «Плевен»

В Ростове начали разбор аттракционного комплекса в парке «Плевен»
В Ростове начали разбор аттракционного комплекса в парке «Плевен». Концессионное соглашение между ДИЗО и «МИВ» расторгли по решению суда.

Как пояснил глава Советского района Никита Паремузов, причиной расторжения стало систематическое нарушение условий договора. Вместо обещанного благоустройства на территории велась исключительно бизнес-направленность. Фиксировали повреждение зелёных насаждений, порчу внешнего вида памятника советско-болгарской дружбы. Кроме того, историческая площадь превратилась в место для развлечений с ларьками вокруг.

По решению суда соглашение на 49 лет было расторгнуто. Местные власти начали демонтировать конструкции, установленные частным владельцем. В дальнейшем планируется благоустройство для улучшения места для прогулок и отдыха.

Для горожан это стало приятной новостью. Ростовчане поддержали местную администрацию и уже ждут результатов.
Фото: Никита Паремузов
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