У медиков в городской поликлинике Таганрога выявили коронавирус
Два работника сферы здравоохранения в Таганроге заразились коронавирусом. Инфекцию подтвердили у медсестёр в филиале № 4 городской поликлиники № 1. Такую информацию подтвердили в региональном штабе по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
Сообщается, что заражение не связано с профессиональной деятельностью. Обе медсестры заразились дома. Помещение, где они работали, продезинфицированы. Сейчас специалисты определяют круг лиц, которые контактировали с заболевшими. Им всем нужно обязательно пройти обследование на COVID-19 и отправиться на самоизоляцию.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области зарегистрировали 121 случай заражения коронавирусом среди медиков. Всего в регионе — 1 434 инфицированных.