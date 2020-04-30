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У медиков в городской поликлинике Таганрога выявили коронавирус

У медиков в городской поликлинике Таганрога выявили коронавирус
Два работника сферы здравоохранения в Таганроге заразились коронавирусом. Инфекцию подтвердили у медсестёр в филиале № 4 городской поликлиники № 1. Такую информацию подтвердили в региональном штабе по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что заражение не связано с профессиональной деятельностью. Обе медсестры заразились дома. Помещение, где они работали, продезинфицированы. Сейчас специалисты определяют круг лиц, которые контактировали с заболевшими. Им всем нужно обязательно пройти обследование на COVID-19 и отправиться на самоизоляцию.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области зарегистрировали 121 случай заражения коронавирусом среди медиков. Всего в регионе — 1 434 инфицированных.

Теги: коронавирус в Таганроге COVID-19 в Ростовской области

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