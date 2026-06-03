Бытовой конфликт обернулся для жителя Ростовской области 9 годами колонии строгого режима

Фото: Южный окружной военный суд

Суд вынес приговор 54-летнему жителю Неклиновского района за убийство 52-летнего знакомого. Преступление было совершено в январе 2026 года в ходе бытового конфликта.По данным СУ СКР по Ростовской области, в тот роковой вечер мужчины распивали спиртные напитки в одном из домов села Покровское. Во время застолья между приятелями произошла ссора. В пылу ссоры 54-летний обвиняемый, услышав оскорбления, схватил нож, лежавший на столе, и нанес им удар в шею своему оппоненту. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Собранные следствием доказательства вины были представлены в суде.По результатам рассмотрения уголовного дела, судом жителю Неклиновского района было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.