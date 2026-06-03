В Батайске легковушка попала в ДТП с перевертышем

Фото: Батайское время

В Батайске легковое авто подбросило и перевернуло на перекрестке. По словам очевидцев, одна из машин была такси. Фотографии с места происшествия публикует редакция «Батайское время».Происшествие случилось на Фрунзе/Луначарского в первой половине дня 3 июня. Как рассказали жители Батайска, «Рено Логан» и «Лада Гранта» не смогли развернуться на перекрестке. Машину такси с двумя людьми (водителем и пассажиркой) вынесло на обочину и перевернуло.На место приехала «Скорая». Информация пока уточняется.