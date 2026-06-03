Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Батайске легковушка попала в ДТП с перевертышем

В Батайске легковушка попала в ДТП с перевертышем


В Батайске легковое авто подбросило и перевернуло на перекрестке. По словам очевидцев, одна из машин была такси. Фотографии с места происшествия публикует редакция «Батайское время».

Происшествие случилось на Фрунзе/Луначарского в первой половине дня 3 июня. Как рассказали жители Батайска, «Рено Логан» и «Лада Гранта» не смогли развернуться на перекрестке. Машину такси с двумя людьми (водителем и пассажиркой) вынесло на обочину и перевернуло.

На место приехала «Скорая». Информация пока уточняется.
Фото: Батайское время
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика