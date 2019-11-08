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Возмущения геомагнитной обстановки ожидается в Ростовской области

Возмущения геомагнитной обстановки ожидается в Ростовской области
В ближайшие часы в Ростовской области ожидаются Возмущения геомагнитной обстановки. О магнитных колебаниях рассказали эксперты Гисметео.

В Ростове-на-Дону и по области в некоторых местах в ближайшие несколько часов ожидаются небольшие возмущения - 2-4 пункта. И далее в ближайшие сутки геомагнитная обстановка будет меняться от спокойной до слабовозмущенной. Утром в понедельник магнитные волны усилятся до 4 пунктов.

Особенно эти возмущения будут заметны людям с метеочувствительностью. У них может повыситься артериальное давление, появиться сонливость, головные боли и мигрень.

В таком случае лучше выпить обезболивающее и отдохнуть в хорошо проветриваемом помещении.

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