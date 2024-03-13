Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Возле Северного рынка неизвестные разгромили остановку

Возле Северного рынка неизвестные разгромили остановку
Возле Северного рынка в Ростове неизвестные разгромили остановку. На подонков пожаловались жители города в социальных сетях. Публикация появилась 13 марта.

На кадрах видно, что в остановочном комплексе нет стекол. Какие-то негодяи разбили их намеренно. Вместо нормальной остановки стоит металлическая конструкция, в которую задувает ветер и попадает дождь. Если рядом оказались камеры, вероятно, подонки попали в объектив и скоро будут найдены.

А пока местные жители вынуждены ожидать общественный транспорт среди кусочков стекла.

- На остановке сидят люди. Под ними - куча стекла. Может, кто-нибудь объяснит: неужели нельзя сделать остановки из прочного стекла, чтобы оно держалось хотя бы год? - возмутились ростовчане.



Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.