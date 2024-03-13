Возле Северного рынка неизвестные разгромили остановку

Фото: Соцсети.

Возле Северного рынка в Ростове неизвестные разгромили остановку. На подонков пожаловались жители города в социальных сетях. Публикация появилась 13 марта.На кадрах видно, что в остановочном комплексе нет стекол. Какие-то негодяи разбили их намеренно. Вместо нормальной остановки стоит металлическая конструкция, в которую задувает ветер и попадает дождь. Если рядом оказались камеры, вероятно, подонки попали в объектив и скоро будут найдены.А пока местные жители вынуждены ожидать общественный транспорт среди кусочков стекла.- На остановке сидят люди. Под ними - куча стекла. Может, кто-нибудь объяснит: неужели нельзя сделать остановки из прочного стекла, чтобы оно держалось хотя бы год? - возмутились ростовчане.