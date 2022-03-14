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Возле музтеатра в Ростове образовалась огромная пробка из-за ДТП с «Тойотой»

Возле музтеатра в Ростове образовалась огромная пробка из-за ДТП с «Тойотой»
В центре донской столицы образовалась огромная пробка из-за аварии с «Тойотой». Происшествие случилось 16 марта на улице Большой Садовой.

По словам очевидцев случившегося, авария произошла напротив музтеатра. Столкнулись «Тойота» и «Шкода». Удар был сильным и пришелся на сторону водителя «Тойоты». Дверь смяло, а колесо вывернулось внутрь машины.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель «Тойоты».

Машины столкнулись посреди дороги, образовав на Садовой огромную пробку. Движение по аварийному участку осуществляется со скоростью 10-20 километров в час, а водители нервничают, простаивая в пробке.
Фото: Яндекс.Карты.
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