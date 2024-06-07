По факту гибели 9-летнего мальчика при пожаре в Ростовской области возбудили дело

Фото: СУ СКР по Ростовской области.

В Ростовской области по факту гибели ребенка при пожаре возбудили уголовное дело. Трагедия произошла утром 7 июня в Орловском районе.Многодетная семья проживает в хуторе Луганском. Они находились дома в тот день. Братья 7 и 9 лет остались ненадолго без присмотра и начали играть с огнем. Младший схватил зажигалку и искра попала на вещи. Начался сильный пожар.Соседи заметили, что из дома повалили клубы дыма и вызвали спасателей. Из огня удалось вытащить трех детей и родителей. Один из мальчиков в результате пожара погиб. Он скончался, надышавшись едким дымом. Всех остальных членов семьи доставили в больницу.— Следователем и криминалистом следственного управления проведен осмотр места происшествия. Назначено проведение судебно-медицинских и пожаро-технической экспертиз, — сообщили в СУ СКР по Ростовской области.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура региона контролирует ход его расследования.