В Ростовской области две недели ищут жительницу Крыма, пропавшую без вести
В Ростовской области разыскивают жительницу Крыма, пропавшую без вести. О местонахождении 30-летней Людмилы Тюфтяевой ничего не известно почти две недели.
Как сообщил DonDay.ru, женщина ехала в Новочеркасск на поезде из Симферополя. Около 9 часов 6 июля она написала подруге, что проезжает Миллерово и скоро будет на месте. С тех пор связь с ней оборвалась. Телефон был недоступен, на сообщения в мессенджерах она тоже не отвечала.
Родственники тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию. Правоохранители ищут Людмилу в районах по пути следования поезда. Пока информации о ее местонахождении нет. Дома женщину ждут двое маленьких детей.
Близкие и неравнодушные люди распространяют в соцсетях ориентировку на пропавшую. Рост Людмилы - около 170 сантиметров, телосложение среднее. У нее темные волосы, голубые глаза. В день исчезновения на женщине были черно-белая футболка, черные лосины, белые босоножки. С собой горожанка взяла сумку-банан и рюкзак.
Если вы знаете что-либо о местонахождении Людмилы Тюфтяевой, сообщите по номерам: +7-978-503-11-56 (знакомая пропавшей - Алена) или 112.