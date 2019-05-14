Военные ЮВО покажут в Ростовской области «Танковый вальс»





В Ростовской области военные ЮВО впервые покажут «Танковый вальс». Показательное выступление танкистов состоится в рамках международного военно-технического форума «Армия-2019».



Вальс «станцуют» восемь экипажей танков Т-72Б3. Военные также продемонстрируют «Летающий танк». Кроме этого, в программе форума - показ современного вооружения и военной техники, показательные пролёты авиационных групп в составе 14 боевых самолётов и вертолётов, элементы пилотажа, выступления спецподразделений.

- На выставке будет представлено более 80 единиц вооружения, среди которых - зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и «Тор-М1», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч», танки Т-72Б3 и Т-90А, боевые машины БМП-3 и БТР-82АМ, - рассказали в пресс-службе Южного военного округа.



На площадке можно будет увидеть вертолёты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28, бронированные автомобили «Тайфун-К» и «Тайфун-У», спецавтомобили «Тигр» и «Рысь».



Особенно зрелищными обещают быть розыгрыши тактических эпизодов с уничтожением диверсионно-разведывательных групп, колонн военной техники условного противника. По сценарию спецгруппа будет высаживаться из вертолётов армейской авиации.



Всего в мероприятиях форума в Ростовской области будет представлено около 150 единиц военной и специальной техники, а также более 80 образцов исторического и современного стрелкового оружия и гранатометов.



Военный форум пройдёт с 28 по 30 июня на мемориале воинской Славы «Самбекские высоты».