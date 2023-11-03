Военному врачу из Ростовской области, погибшей в зоне СВО, посвятили стихи
Военному врачу из Ростовской области, погибшей в зоне проведения специальной военной операции, посвятили стихи. Поэтесса Вера Диденко написала строки в честь убитой Елены Садковой.
По дорогам, размытым дождями,
Не проходят ни люди, ни звери.
И броню монотонно "слезами"
Капли бьют и считают потери...
Всё разбито: и город не город,
Окна выбиты, давят на нервы...
В каждый миг от разрыва осколок
Чью-то жизнь в небеса забирает...
Тишь звенящая что-то вещает...
Притаились и птицы, и звери.
Свист ракеты и гул нарастает...
Нет прибора, чтоб боль всю измерить!
По полям и дорогам размытым
Санитары, собой прикрывая,
Доставляют солдат, где разбитый
Военгоспиталь ждёт-ожидает!
Байден сделал "подарок отличный":
Две ракеты неслися прицельно!
Первый взрыв поразил горемычных,
А второй – кто спасал, пали вечно...
Военврач, терапевт, лишь от Бога,
Клятву свято держа Гиппократа,
Жизнь спасала бойцам. К себе строга.
Но ракета закрыла в жизнь врата!
Я спросила однажды у Лены:
"Тебе страшно там было, в Бахмуте?
А она отвечала: "Да, страшно...
Терпимо. Я же раненым жизни спасала".
Напомним, летом 2023 года дончанка отправилась на полигон для обеспечения занятий по стрельбе. В этот момент враг произвел артобстрел полигона, в котором военный врач получила смертельное осколочное ранение.
Елена была уроженкой станицы Кривянской. В зоне СВО офицер оказывала помощь бойцам заболевшим и получившим ранение. У военного врача остался сын.