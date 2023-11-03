Военному врачу из Ростовской области, погибшей в зоне СВО, посвятили стихи

Фото: Дондей.

Военному врачу из Ростовской области, погибшей в зоне проведения специальной военной операции, посвятили стихи. Поэтесса Вера Диденко написала строки в честь убитой Елены Садковой.По дорогам, размытым дождями,Не проходят ни люди, ни звери.И броню монотонно "слезами"Капли бьют и считают потери...Всё разбито: и город не город,Окна выбиты, давят на нервы...В каждый миг от разрыва осколокЧью-то жизнь в небеса забирает...Тишь звенящая что-то вещает...Притаились и птицы, и звери.Свист ракеты и гул нарастает...Нет прибора, чтоб боль всю измерить!По полям и дорогам размытымСанитары, собой прикрывая,Доставляют солдат, где разбитыйВоенгоспиталь ждёт-ожидает!Байден сделал "подарок отличный":Две ракеты неслися прицельно!Первый взрыв поразил горемычных,А второй – кто спасал, пали вечно...Военврач, терапевт, лишь от Бога,Клятву свято держа Гиппократа,Жизнь спасала бойцам. К себе строга.Но ракета закрыла в жизнь врата!Я спросила однажды у Лены:"Тебе страшно там было, в Бахмуте?А она отвечала: "Да, страшно...Терпимо. Я же раненым жизни спасала".Напомним, летом 2023 года дончанка отправилась на полигон для обеспечения занятий по стрельбе. В этот момент враг произвел артобстрел полигона, в котором военный врач получила смертельное осколочное ранение.Елена была уроженкой станицы Кривянской. В зоне СВО офицер оказывала помощь бойцам заболевшим и получившим ранение. У военного врача остался сын.