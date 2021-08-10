Водителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах во время дождя
Водителей донского региона предупредили об опасности на дорогах во время дождя. Непогода накроет Ростовскую область в ближайшие сутки.
Во время ливня автомобилистам необходимо увеличивать боковой интервал и не превышать скорость. Ведь во время дождя не только теряется сцепление шин с дорогой, но и под лужами могут скрываться большие ямы, в которых можно повредить авто.
Также во время непогоды необходимо быть предельно внимательными перед пешеходными переходами.
Непогода ожидается в регионе в течение ближайших суток. Велика вероятность дождя с грозой и градом, а также усиление ветра.
В случае возникновения ЧС звоните по номеру: 112.