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Водителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах во время дождя

Водителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах во время дождя

Водителей донского региона предупредили об опасности на дорогах во время дождя. Непогода накроет Ростовскую область в ближайшие сутки.

Во время ливня автомобилистам необходимо увеличивать боковой интервал и не превышать скорость. Ведь во время дождя не только теряется сцепление шин с дорогой, но и под лужами могут скрываться большие ямы, в которых можно повредить авто.

Также во время непогоды необходимо быть предельно внимательными перед пешеходными переходами.

Непогода ожидается в регионе в течение ближайших суток. Велика вероятность дождя с грозой и градом, а также усиление ветра.

В случае возникновения ЧС звоните по номеру: 112.

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