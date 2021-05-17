Донская автоинспекция предупреждает водителей об опасности на дорогах из-за ливня
Автоинспекция Ростовской области предупреждает водителей об опасности на дорогах из-за ливня. Плохая погода может стать причиной серьёзного ДТП.
Дело в том, что из-за слоя воды на дорогах сцепление шин с асфальтным покрытием теряется. Авто, заехавшее в лужу на большой скорости, начинает скользить по проезжей части, как на катке.
- Во время дождя сцепление с дорогой при даже ниже, чем на льду, поскольку никакого трения в пятне контакта нет вовсе, - добавили в ведомстве.
Чтобы избежать аварий, водителям рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию от проезжающей впереди машины и боковой интервал.
Отметим, что сильные дожди поливают донскую столицу уже вторые сутки. По прогнозам синоптиков, выпадение осадков в Ростове ожидается до 20 мая.