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Водителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды

Водителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды
Водителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за сильного ветра и гололеда. Информацию об этом сообщили в УГИБДД по региону.

С 15 декабря ожидаются гололед и гололёдно-изморозевые отложения. Скорость ветра достигнет 15-18 метров в секунду, из-за чего риск попасть в серьезное ДТП возрастет.

Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения. Стоит выбирать безопасный скоростной режим, сохранять дистанцию с другими машинами, а маневры на дорогах нужно совершать с осторожностью.

Пешеходам стоит быть внимательными при переходе проезжей части. Также рекомендуется использовать противоскользящие накладки на обувь во время гололеда.

Уже пятый день в Ростовской области непогода. В результате сильного ветра и ледяного дождя падают деревья и обрываются провода линии электропередачи. Аварийные бригады устраняют последствия происшествия с начала недели.
Фото: Ростов ру
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