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Водителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды 15 и 16 апреля

Водителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды 15 и 16 апреля
Донская Госавтоинспекция предупреждает водителей об опасности на дорогах из-за непогоды. В Ростовской области 15 и 16 апреля ожидается ухудшение погоды. Прогнозируются дожди, которые будут сопровождаться порывами ветра до 16 метров в секунду.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал с другими автомобилями. Кроме того, стоит избегать резких маневров на скользкой дороге, потому что можно потерять контроль над автомобилем.

Пешеходам также нужно быть внимательными. Переходить дорогу нужно только в хорошо освещенном и просматриваемом месте, так как во время дождя видимость хуже. При движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на одежде лучше иметь световозвращающие элементы, чтобы водитель видел людей на дороге.
Фото: Ростов ру
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