Дождь повысил риск аварий на трассе М-4 в Ростовской области 1 июня

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области увеличилась вероятность ДТП из-за дождливой погоды. Об этом сообщили в Автодоре.

По данным синоптиков, 1 июня осадки могут идти в течение дня. Непогода ожидается в отдельных районах региона.

Автомобилистов призывают быть внимательнее к другим участникам движения и соблюдать правила дорожного движения. Также водителям советуют не совершать резких маневров и держать безопасную дистанцию. Кроме того, важно обращать внимание на сообщения на информационных табло.
Фото: Дондей
