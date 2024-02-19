Фото: Ростов ру

Водителей предупредили об опасности на дорогах в Ростовской области из-за непогоды. Об этом сообщили в Упрдор Москва — Волгоград.Сообщается, что в регионе возможен снег с дождем и туманом. Видимость на дорогах понизится до 200-300 метров.Для обеспечения безопасности на дорогах дежурство на трассах ведет специализированная техника в круглосуточном режиме.Автомобилистам стоит быть осторожнее на дорогах во время непогоды. Необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию с другими машинами, а также не совершать опасных маневров.В случае нештатных ситуаций на трассе можно обратиться по телефонам круглосуточной диспетчерской службы: 8(863)232-94-60.Напомним, что согласно прогнозу погоды осадки в регионе ожидаются только в понедельник.