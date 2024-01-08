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Водителей предупредили о риске попасть в ДТП из-за метели в Ростовской области

Водителей предупредили о риске попасть в ДТП из-за метели в Ростовской области
В Ростовской области ухудшилась видимость на дорогах из-за метели. О риске попасть в ДТП из-за непогоды сообщили в региональном УГИБДД 8 января.

Некоторые районы Дона несколько часов заметает ледяной крошкой и мокрым снегом. Из-за этого снижается видимость. Чтобы не попасть в аварию, водителям нужно соблюдать боковой интервал и дистанцию, не лихачить.

Из-за гололеда маневры выполнять сложнее, поэтому скорость лучше заранее снижать, приближаясь к остановкам и пешеходным переходам.

Пешеходам тоже рекомендуется быть особенно внимательными и осторожными. Переходя проезжую часть, необходимо убедиться, что водитель уступает дорогу.
Фото: соцсети.
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