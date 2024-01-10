Водителей предупредили о риске ДТП из-за гололеда в Ростовской области

Фото: Денис Демков.

На трассе в Ростовской области снова небезопасно. Из-за гололеда в период с 10 по 12 января возрастает риск попасть в аварию. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.Также на Дону в ближайшие дни обещают сильный ветер. Скорость его порывов составит до 18 метров в секунду — это почти 65 километров в час! Непогода может стать причиной падения деревьев, рекламных щитов, а также обрыва проводов.Водителям рекомендуют быть в эти дни особенно осторожными: соблюдать скоростной режим, дистанцию и не лихачить. По возможности лучше отказаться от поездок на дальние расстояния.Пешеходам тоже рекомендуется быть предельно внимательными. Прежде чем переходить проезжую часть, нужно убедиться, что водители готовы уступить дорогу.