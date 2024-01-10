Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Водителей предупредили о риске ДТП из-за гололеда в Ростовской области

Водителей предупредили о риске ДТП из-за гололеда в Ростовской области
На трассе в Ростовской области снова небезопасно. Из-за гололеда в период с 10 по 12 января возрастает риск попасть в аварию. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

Также на Дону в ближайшие дни обещают сильный ветер. Скорость его порывов составит до 18 метров в секунду — это почти 65 километров в час! Непогода может стать причиной падения деревьев, рекламных щитов, а также обрыва проводов.

Водителям рекомендуют быть в эти дни особенно осторожными: соблюдать скоростной режим, дистанцию и не лихачить. По возможности лучше отказаться от поездок на дальние расстояния.

Пешеходам тоже рекомендуется быть предельно внимательными. Прежде чем переходить проезжую часть, нужно убедиться, что водители готовы уступить дорогу.
Фото: Денис Демков.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.