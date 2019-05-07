В Ростовской области водитель трактора задавил 3-летнюю девочку



Маленькая девочка погибла под колёсами трактора в Ростовской области. Трагедия произошла в хуторе Староротовка Матвеево-Курганского района. Трёхлетняя кроха скончалась на месте от полученных травм.



Как передаёт DonDay.ru, инцидент случился 8 мая. На поле работал 71-летний водитель трактора, вспахивая землю. В это же время в высокой траве бегала малышка, которая почему-то находилась без присмотра взрослых. Из-за густой растительности пенсионер не заметил девочку и наехал на неё.



Поняв, что случилось, он тут же вызвал скорую помощь. К несчастью, ребёнок скончался на месте, медикам оставалось только констатировать смерть.



Правоохранители устанавливают все детали происшествия.