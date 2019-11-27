В Ростовской области мужчина, задавивший жену на автомобиле, отделался штрафом



В Ростовской области мужчина, виновный в смерти супруги, отделался штрафом в размере 20 тысяч рублей. Приговор вынес Багаевский районный суд.



Вячеслав П. сел пьяным за руль своего «ВАЗ-2101». Вместе с ним ехала его жена. В какой-то момент водитель потерял управление и, выскочив с проезжей части, угодил в оросительный канал. Женщина вышла из салона и стала толкать автомобиль. Выезжая из канала, Вячеслав не убедился, что жена ушла с дороги, и стал скатываться со склона. Супруга не успела посторониться и попала под колёса «ВАЗа». Машина сдавила ей грудь и живот, также она получила кровоизлияния, отёк лёгких и ожоги. От травм женщина скончалась на месте происшествия. В отношении водителя возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.



Вячеслав выплатил потерпевшей стороне материальный ущерб. Приговором Багаевского районного суда уголовное дело в отношении Вячеслава прекратить и заменить наказание на штраф. Мужчина должен выплатить 20 тысяч рублей.